柯比關注台海軍演 籲中美保持溝通

柯 比

【本報綜合報道】美國國家安全委員會發言人柯比周一表示，正密切關注中國在台海周邊軍事演習。他承認，美國與中國關係緊張，保持溝通渠道開放很重要，總統拜登期待在適當時機，再次與中國國家主席習近平通話。

北京指關係緊張責任不在中方 柯比透露，美國正再次安排國務卿布林肯訪華，並就財政部長耶倫及商務部長雷蒙多到訪中國討論經濟事務一事，與中方商討。

對於拜登會否與台灣總統蔡英文通話，柯比透露重申拜登政府的立場，指台灣總統在美國過境及與國會議員並沒有不尋常之處，認為北京沒有理由作出過度反應，無論是軍事或其他形式。

法國總統馬克龍日前稱，歐洲必須維持戰略自主，減少對美國依賴，避免因台灣問題捲入中美對抗。柯比回應稱，對美法強大的聯盟和深厚友誼有信心。中國外交部發言人汪文斌昨日指，當前中美關係遭遇困難，責任不在中方。美方應停止干涉中國內政，損害中國利益，停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊破壞兩國關係的政治基礎，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。