美菲1.7萬人南海軍演 劍指中國

緊接解放軍環台演練 規模冠絕30年 中國解放軍圍台演習甫結束，美國和菲律賓昨日啟動年度肩並肩軍事演習，出動逾1.76萬名軍人，創下30多年來最大規模。演習地點鄰近南海及台海，並首次舉行外海實彈射擊，海陸空協調擊沉靶船，或進一步刺激中國。與此同時，時隔7年後美國、菲律賓國防與外交部長昨日在華盛頓舉行「2+2」會議。

美菲演習將直至本月28日結束，美軍派出1.22萬人參加，菲軍出動5,400人，澳洲亦派遣111名士兵參與。美軍將出動軍艦、戰機、愛國者導彈、M142高機動多管火箭系統及反坦克導彈。肩並肩軍演發言人洛基科（Michael Logico）透露，美菲軍隊將首次在菲律賓西部三描禮士省外的領海，擊沉一艘長61米靶船。他強調演習只是為了威懾，無意發起挑釁。

有菲軍官員指出，演習是加強海岸防禦，並不針對任何國家。美國駐馬尼拉大使館稱，軍演實戰場景將測試盟國在聯合武器實彈射擊、資訊和情報共享、機動部隊之間通訊、後勤行動和兩棲作戰方面的能力。

美菲商討使用軍事基地權限 在華盛頓，美、菲舉行「2+2」會議。菲律賓外長馬納羅表示，雙方將商討美軍使用特定菲律賓軍事基地的權限。菲律賓早前根據《加強防務合作協議》，再向美國開放4個軍事基地。有專家指，美軍或在上述基地部署火箭、導彈及火炮，以介入台海衝突。

馬納羅回應指，雙方基本上確認地點選址，必須討論權限及活動類型，需要達成一致意見。他又指，菲律賓希望與美國建立更穩固經濟關係，菲律賓在農業、食品安全、清潔能源、交通和數碼基礎設施等領域，對美國資金的需求日益增長。

俄稱北京受挑釁 有權軍演 解放軍多日來包圍台島軍演，台海局勢再度升溫，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周一發聲力撐北京，強調中方面對一再的挑釁，有權舉行圍台軍演。佩斯科夫指出，人人都應該尊重中國，因為中國的行動符合國際法，在一段很短的時間裏，大家都看到一再針對中國的挑釁行動，當然中國擁有對這些挑釁行動行使主權的權利，包括嚴格根據國際法舉行軍事演習。

此外，佩斯科夫還談及法國總統馬克龍上周國事訪問中國，強調法國不合適出面調解烏克蘭戰爭，因為法國已經間接和直接站在烏克蘭一方介入這場衝突，很難想像巴黎在這方面作任何調解努力。本報綜合報道