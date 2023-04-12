打女人被扯甩假髮 躁漢被捕

【本報綜合報道】湖南省邵陽縣一個商場外近日有男女打架，當時女事主發現一名男子坐在她停在路邊的電動車上，要求對方下車。男子提出借車駕駛被拒，於是向女事主指指點點，戳到她的臉部和眼睛，女事主反擊並在無意間扯下男子的假髮，男子其後用腳飛踹女事主。

向女事主借電動車不遂 網上流傳的情況可見，一處公路旁邊有兩名女子和3名男子疑似發生衝突，一名長髮女生蹲在地上，被3名男子圍住。一名身穿深色衣服的男子伸手拽住當事女子的頭髮，把她拖倒在地，男子被女生踹了一腳，假髮也被拽下。男子之後踹飛女生，女生撞到旁邊的電動車。

警方通報指，上周六晚上9時30分左右接報有人打架，經查發現42歲男子肖×與朋友在某商場外聊天時，坐在21歲女事主張××停放在路邊的兩輪電動車上。張××取車時雙方發生衝突，期間肖×把張××踹倒後揪扯其頭髮，謾罵和毆打她。犯罪嫌疑人肖×已被縣公安局刑事拘留，案件正在進一步辦理中。張××的朋友周一指，張××和肖×此前並不認識，否認女事主被強吻的傳言，只是涉事男子當時湊得很近，在女事主耳邊謾罵，並非強吻。