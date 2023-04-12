發改委提8項要求 減餐飲浪費

【本報綜合報道】內地為進一步提倡節儉、反對浪費，國家發改委會同有關部門研究起草了《關於防止和減少餐飲浪費的公告（徵求意見稿）》，內容提及承辦宴會的餐飲企業應嚴格遵守反食品浪費要求，又鼓勵餐飲企業給予完成光盤（即吃光食物）的消費者獎勵。

重點監管1700元以上宴會套餐 上述徵求意見公告於周一上載到國家發改委官網，徵求意見日期由當日至本月24日。意見提出，近年來各地區各部門持續推進反餐飲浪費工作，取得一定成效，但餐飲浪費現象仍然存在，部分領域還較為嚴重。因此意見提出了8方面具體要求，包括：嚴格明碼標價；推行明白標量；減少宴會餐飲浪費；完善用餐評價體系；加強行業自律；倡導節儉風尚；持續宣傳引導；以及加強督促指導。

根據公告，有關部門對宴會套餐特別是酒店宴會套餐、單桌1,500元人民幣（約1,730港元）以上（不含酒水）宴會套餐實行重點監管，適時抽查宴會套餐及套餐菜品是否明碼標價、是否明白標量、是否質價相符、是否存在明顯浪費情況，抽查餐飲企業是否違規設置最低消費。公告又倡導餐飲企業倡導消費者合理點餐、餐後打包，鼓勵餐飲企業與消費者約定光盤獎勵方式，給予消費者獎勵。推動移風易俗，拒絕鋪張浪費，促進形成簡約、文明、健康的婚宴新風尚。