女縣官豪花公帑 打造私人休息室

陳莉

辯稱住得遠 揭車程僅25分鐘 湖北省黃岡市有自媒體周一聲稱，該市團風縣政務服務和大數據管理局局長陳莉把局內保安室改成私人休息室，又以公費購置家具。陳莉稱因為自己家住得遠沒地方休息，又經常睡在辦公室，才作此安排。惟有內媒踢爆，陳莉家與政務服務中心車程僅廿多分鐘。湖北省多名紀委人士對內媒稱，陳莉的行為已違反中央有關廉潔從政的規定。

網上影片顯示，團風縣政務服務中心大樓旁有一排平房，平房內有多個房間，其中一間房內有床、衣櫃、電視機、桌子等設施。該自媒體稱，黃岡有局長利用公款打造午休房，全房訂製品牌家具，一套床上用品近7,000元人民幣（約8,100港元）。管理局內部人士稱，陳莉的休息室面積近30平方米，於去年裝修。因陳莉擔心有甲醛，所以房間至今空着。其他工作人員亦有休息室，但設施簡陋，只設碌架床，家具以「房屋修繕」、「辦公用品」名義在財務室報銷。

床上用品值逾8000元 聲稱自帶 陳莉解釋自己家住黃岡市黃州區，由於政務中心工作繁忙，她經常加班，所以決定將管理局的保安房改成宿舍。她強調，床上用品是她自帶的，雪櫃是從食堂搬過去，衣櫃、桌子、電視機則是工作人員用公款買的，分管紀檢工作的副局長對此事沒提出反對意見。

惟內媒記者調查發現，團風縣政務服務中心距黃州城區20餘公里，在不塞車的情況下，開車只需25分鐘。針對事件，湖北省多位紀委人士稱，中央八項規定第八條規定，要厲行勤儉節約，嚴格遵守廉潔從政有關規定，嚴格執行住房、車輛配備等有關工作和生活待遇的規定。團風縣網信辦相關負責人稱，此事還在進一步核查，有結果會發布通報。本報綜合報道