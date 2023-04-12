甘肅慶陽高標準農田亂象叢生
【本報綜合報道】內媒周一報道，甘肅省慶陽市委、市政府早前召開專題會議，就西峰區等地的高標準農田建設存在「數字造田」、違規施肥、亂修田間道等亂象，進行實地核查。目前已完成初步核查，並立案審查多名相關人員。
立案審查多人 加強監管
經內媒調查，甘肅省慶陽市西峰區部分地塊的規劃圖顯示是高標準農田，但實地比對卻是大面積種植果樹、苗木。在慶陽市寧縣，本應由施工單位統一施入高標準農田的有機肥，但當地將國家規定的按畝數施肥改為按人頭發放，導致農地的有機肥施入量不足；而寧縣盤克鎮街東村已修成的田間道，也與規劃圖所示的高標準農田有5米落差，無法實現通達。
上述問題被公開報道後，慶陽市委、市政府決定成立兩個工作組趕赴西峰區、寧縣調查，發現問題確實存在，遂將項目涉及的多間公司依規處罰並納入黑名單管理，涉嫌違法犯罪的將移交司法機關依法追究責任。慶陽市委市政府表示，將深刻吸取教訓，全面抓好整改，並以此次事件為警醒，加強在建項目監管，強化審計監督，建立健全長效機制，促進項目高質量建設。
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