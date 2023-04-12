甘肅慶陽高標準農田亂象叢生

立案審查多人 加強監管

經內媒調查，甘肅省慶陽市西峰區部分地塊的規劃圖顯示是高標準農田，但實地比對卻是大面積種植果樹、苗木。在慶陽市寧縣，本應由施工單位統一施入高標準農田的有機肥，但當地將國家規定的按畝數施肥改為按人頭發放，導致農地的有機肥施入量不足；而寧縣盤克鎮街東村已修成的田間道，也與規劃圖所示的高標準農田有5米落差，無法實現通達。