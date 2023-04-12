半壁神州現沙塵暴 舉目掩前路空污響警號

受冷空氣大風影響，中國多地昨日出現揚沙或浮塵天氣，其中內蒙古自治區中部局地更會迎來強沙塵暴，中央氣象台同日繼續發布沙塵暴藍色預警。根據監測顯示，首都北京市、天津市等地昨日早上空氣質量指數「爆錶」，達到或超過500，達到「嚴重污染」水平。

中央氣象台警告，新疆自治區南部、內蒙古自治區大部、甘肅省東部、寧夏自治區、陝西省中北部、山西省、河北省、北京市、天津市、山東省、河南省、安徽省中北部、江蘇省、上海市、湖北省北部、黑龍江省西南部、吉林省中西部及遼寧省中西部等地由昨日8時至翌日早上8時迎來有揚沙或浮塵天氣；其中內蒙古中部及東部等地部分地區會有沙塵暴，而中部局地則有可能出現強沙塵暴。

北京空氣指數突破500 換言之，中國由上海至湖北武漢市、陝西西安、甘肅蘭州市、寧夏銀川市、內蒙古呼和浩特市至黑龍江哈爾濱均迎來揚沙或浮塵天氣，範圍遍及絕大部分華北地區。另有專家表示，此次沙塵過程整體強度及範圍較上月19日至24日強沙塵暴過程為弱。然而，中央氣象台呼籲受影響地區民眾做好防風防沙準備，及時關閉門窗；注意攜帶口罩，紗巾等防塵用品，以免沙塵損害眼睛及呼吸道；做好精密儀器密封工作；把圍板、棚架、臨時搭建物等易被風吹動搭建物固緊，妥善安置易受沙塵暴影響室外物品；駕駛人員控制速度，確保安全。

自周日起，由於蒙古及內蒙古中部沙源地起沙，加上河西走廊、新疆發生沙塵天氣，導致新疆、陝甘寧、華北北部至東北廣大地區可吸入懸浮粒子（PM10）濃度明顯上升。監測顯示，北京、天津及銀川等市空氣質量出現重度或以上污染，西安、河北秦皇島市等60多個城市昨日早上6時空氣質量出現嚴重污染，主要污染物正正是PM10。

內媒昨日報道，北京空氣質量指數昨日早上突破500。資料顯示，指數100至150屬於輕度污染，150至200屬中度污染，200至300為重度污染，而300至500為嚴重污染。中國環境監測總站預計，全國大部分地區今天情況屬於優良，只得東北局地、華北局地、華南局地及西南局地出現輕度污染；華東、西北大部以良至輕度污染為主，甘肅河西可能出現中度或以上污染。本報綜合報道