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情侶登山迎日跳舞羨煞網民
江蘇省南京市一名少年近日晚上與十多名同學攀登紫金山，至早晨眺望遠處風景的時候，偶然看到附近一對情侶迎着朝陽牽手跳舞。少年認為這一幕十分浪漫，他和同學的目光都被情侶吸引住，更把場景拍下來留念。
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