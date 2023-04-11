有心人拍片繪畫 教古代建築

【本報綜合報道】北京市一名男子為讓更多人了解中國古代藝術之美，手繪逾600幅圖畫，並拍攝超過200則影片在網上講解中國古代建築知識。由於影片內容簡單易明且圖畫精美，其帳號獲網民讚譽為「兒童版中國古建築百科全書」。

被譽「兒童版中國古建築百科全書」 44歲的楊大煒表示，幼年因喜歡唐詩宋詞而購買配有插圖的詩集，看到插圖中描繪的詩人生活及寫作環境很漂亮，便開始對照臨摹，自此對中國古建築極富興趣，更在大學時選擇學習建築。畢業後他曾任職設計師，但後來為遵循自己的興趣，決定成為介紹中國古建築的全職視頻博主。

楊大煒目前已拍攝249則影片講述關於中國古建築的知識，包括園林、古塔、石窟、胡同及民居等，部分影片則介紹國寶文物和文化常識等相關內容。他指影片中要盡量少說專有名詞，以及剔除部分複雜的含義，回歸到建築本身，才能讓所有人聽懂。他認為其影片讓愈來愈多人看到中國傳統藝術的美，古建築亦逐漸從冷門變成熱門，對此充滿成就感。