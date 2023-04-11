收集星洲歷史文物 內地漢欲全數捐出

中日跳蚤市場尋寶 明信片郵票照片保存難 現居新加坡的一名中國籍男子，過去數年從中國及日本跳蚤市場，購買數件與新加坡經歷二戰時期有關文物，包括明信片等。為了能夠更好地保存下去，他期望新加坡博物館能夠接收文物。

29歲的馮昊怡一直喜歡歷史，當經濟條件允許後，開始搜集各類文物。過去數年，他分別從日本東京、中國首都北京市及遼寧省瀋陽市購買5至6件與新加坡經歷二戰有關文物，包括提及新加坡淪陷的日本畫報、日治時期照片、明信片及郵票等，一共花費約7萬元人民幣（約8萬港元）。

一手資源 開始老化 在一眾收藏文物中，馮昊怡認為自己2018年在東京跳蚤市場所購，一本提到新加坡二戰時淪陷刊物是其最滿意收藏品，理由是它頗具歷史價值，於是立即決定買下來。此外，他還從瀋陽及北京收集到日本士兵的筆記簿、相冊及家書等文物，從中發現與新加坡有關史料，包括數張疑似日軍空襲新加坡照片，以及日軍在瀋陽發行提及新加坡淪陷的郵票等。

自去年親赴新加坡創業後，馮昊怡曾前往新加坡國家博物館，參觀新加坡在日治時期歷史展覽。他想起自己正好收集相關文物，加上它們已有老化及脫落現象，因此希望能夠捐贈予博物館保管，更好地保存一手資料。本報綜合報道