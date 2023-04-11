逼癱者赴徵兵處體檢 泰軍道歉

【本報綜合報道】泰國一名男演員因車禍而癱瘓在床，近日他被軍方徵召入伍。儘管家人提交殘疾證明等文件，軍方仍然強迫事主親自證明自己無法服兵役，家人只好安排救護車把他送往徵兵現場。事件曝光後引起民憤，軍方周日就此公開道歉。

民眾斥不近人情 事主塔那克里（Thanakrit）駕駛電單車期間，被一名醉駕司機撞倒，導致頭部嚴重骨折，緊急接受手術才保住性命。惟由於腦部重創，他自此癱瘓在床，需要由母親照顧起居飲食。至近日，泰國多地開始新一輪徵兵選拔，塔那克里也在名單上。

母親得知兒子需要服兵役後，上月向當局上報他的情況並提交體檢報告、殘疾證等，卻被徵兵處告知塔那克里必須上周六親臨徵兵現場接受檢查，才能夠豁免服役；另一選擇則是每年都要重新申請延後服役。

母親迫不得已下，只好召車把躺在病床的兒子帶到徵兵報到現場，結果軍醫用10分鐘時間便確認塔那克里不適合服兵役，隨即取消其服役資格。大批民眾批評軍方不近人情、做法官僚，軍方已經訓誡所有涉事軍官。