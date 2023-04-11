日執政黨首輪地選報捷

投票率創新低 議席少於上屆 日本第20屆統一地方選舉周日投票，首輪投票結果陸續出爐。當中在朝野政黨對決的北海道和大分縣，均為執政自民黨推薦的候選人獲勝。日本傳媒指出，在內閣支持率上升的背景下，首相岸田文雄有可能乘勢舉行閃電大選。

在全日本唯一朝野對決的北海道選區，獲得執政自民黨和公明黨，以及不少無黨派人士支持的現任知事鈴木直道，擊敗最大在野黨立憲民主黨推薦、共產黨與日本國民民主黨北海道連（地方黨部）等支持的前眾議員池田真紀等人。分析指鈴木直道連任後，意味札幌市可以重啟申辦2030年冬季奧運會。在大分縣，自民黨總部及公明黨縣級組織推薦的大分市前市長佐藤樹一郎，擊敗唯一對手、前參議員安達澄。

維新會奪大阪府知事 大阪舉行雙重選舉，府知事及市長落入維新會手中，市長由維新會大阪支部幹事長橫山英幸當選，吉村洋文連任府知事；維新會代表山下真當選奈良縣知事，是維新會首次在大阪府以外地方贏得知事。神奈川縣、福井縣、鳥取縣、島根縣均獲得朝野政黨支持的現任知事連任；無黨派新人、前眾議員後藤田正純當選德島縣知事。

在政令市市長選舉，靜岡市由曾經出任靜岡縣副知事的新人難波喬司當選，濱松市由曾經是總務省官僚的新人中野祐介當選；札幌、相模原、廣島的現任市長連任。

次輪被視岸田期中考 今次統一地方選舉涉及9個道府縣知事選舉、6個政令指定城市市長選舉等，道府縣議會選舉的額定議席2,260個，自民黨獲得過半數議席但少於上屆，立憲民主黨議席少於改選前，維新會則翻一番。議會選舉投票率41.85%、知事選舉投票率46.78%均創下新低。作為地方選的後半段，一般市長及市議員選舉等本月23日投票，屆時將舉行國會參眾兩院5個議席補選，被視為岸田文雄的「期中考試」。本報綜合報道