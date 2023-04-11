拜登：有意再參選 未準備好公布

拜登

【本報綜合報道】美國明年舉行總統選舉，總統拜登周一在全國廣播公司一個節目表示，有意再次參選尋求連任，但未準備好正式公布。外界預料，早前被大陪審團起訴的前總統特朗普，很大機會再次代表共和黨與「老對手」拜登競逐白宮寶座。

大機會再對決特朗普 拜登當天在白宮出席復活節滾彩蛋活動，主持人詢問是否計劃在明年大選後參與該活動時，他表示：「我計劃至少參與多3次或4次復活節滾彩蛋。」當主持人要求進一步說明後，他回答：「我計劃再次競選，但我們還未準備好公布。」拜登助手早前表示，最快本月就再次參選作出正式的宣布，亦即是首個籌款季度之後；作出宣布的時間與前總統奧巴馬正式展開2012年連任選舉工程接近，當時拜登是副總統。

一旦現年80歲的拜登參選並成功連任，他完成第2個4年任期時已經86歲。目前民主黨內部有意爭取該黨提名的人士，分別是威廉森（Marianne Williamson）及小羅拔‧甘迺迪（Robert Kennedy Jr）。共和黨方面，除了官司纏身的特朗普外，美國前駐聯合國大使黑莉、阿肯色州前州長哈欽森已經宣布有意參選；外界也預計佛羅里達州州長德桑蒂斯將加入戰團爭取提名，他被視為特朗普在黨內的最強對手。