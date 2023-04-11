馬克龍倡歐洲減依賴美 自主應對台危機

遭西方陣營批評 北京讚揚公正 上周國事訪問中國的法國總統馬克龍，行程途中接受傳媒的訪問周日刊登，他強調歐洲必須減少依賴美國，以免成為美方附庸，並主張歐洲戰略自主，避免因台灣問題捲入中美衝突。有關言論在歐美引起極大回響，質疑馬克龍忽視大國之間的價值觀競爭，中國官媒讚揚他保持公正，與美保持距離對華也有利。

訪華期間受訪 籲建第三強權 馬克龍在由北京前往廣州的專機接受法美傳媒訪問時，直言歐洲面臨的最大危險是「捲入不屬於我們的危機」。他說：「歐洲需要回答的問題是加速台灣（危機）對我們有利嗎？不是。歐洲無法解決烏克蘭危機，我們怎能夠在台灣問題理直氣壯地（向北京）警告，如果你做錯事，我們會在哪裏？」法國官員透露，馬克龍與中方領導人密切討論台灣問題，但相較於美國甚至歐盟似乎採取更為調解安撫的立場。

此外，馬克龍認為歐洲在武器及能源過度依賴美國，現時必須加快發展歐洲國防產業；又提出歐洲應該減少依賴「美元治外法權」，所以歐洲必須成為繼美國及中國之後、在法國領導下成為世界第三強權。在環球金融體系由美元主導的背景下，美國近年多次制裁俄羅斯、中國、伊朗等國，歐洲有輿論不滿美方把美元武器化，迫使歐洲企業放棄在被制裁國家的業務、中斷與第三國的關係，否則面臨二次制裁。

離京後解放軍才演習 感滿意 美國傳媒認為中國熱衷支持馬克龍的歐洲戰略自主概念，深信西方正在衰退、中國正在崛起，美國與歐洲的跨大西洋關係弱化加速這個趨勢。報道引述知情人士指，馬克龍對北京等到他離開中國領空後，才發動模擬包圍台灣的軍事演習感到滿意。

馬克龍的訪問在大西洋兩岸引起嚴重關切，美國國會參議院外交關係委員會共和黨籍成員魯比奧表示，歐洲國家必須表明馬克龍是否代表整個歐洲表態，一旦屬實將意味歐洲不會就台灣問題在美國與中國之間二選一。他稱：「也許我們不應該選邊站，也許我們應該說我們將集中台灣及中國威脅，你們（歐洲）處理俄烏戰爭。」

社交網出現諷刺馬克龍的新字詞「macroning」，意指馬克龍刻意增加對中國的依賴同時，反過來向歐洲夥伴說教要提升戰略自主；有人指「macron」的動詞用法是違背歐盟及北約的戰略利益行事或是慘敗，名詞解釋是盲目的地緣政治或二戰時期英國首相張伯倫；張伯倫以綏靖主義外交政策聞名，犧牲別國土地討好納粹德國。

法國前駐美國大使阿羅德反擊外界批評，強調馬克龍沒有明確表示將會放棄法國對台灣的承諾，其次是「我們的聯盟並不覆蓋亞洲」。

分析指，馬克龍的立場帶出一個核心問題，即歐洲與美國的同盟關係是否只限制在歐洲大陸，抑或延伸至亞太地區。■■■本報綜合報道