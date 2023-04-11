花蓮屢傳巨響 疑戰機音爆

【本報綜合報道】台灣花蓮北區於昨日上午8時連續傳出5次、6次疑似爆炸的不明巨響，當地有網民擔心中國大陸持續在台灣周邊軍演，「是否要打仗」；另有人猜測是戰機的超音速音爆聲。台灣空軍表示，不明音爆並非所屬F16戰機的戰訓造成。

花蓮、吉安、新城等地區不少人聽見很大聲的「蹦、蹦」聲響，他們原以為是附近拆除房子，直到接續傳出多下巨響，才驚覺不太對勁，遂在網上發文詢問。花蓮近年都有傳出類似聲響，有網民認為是戰機超音速音爆，有人猜測是防空炮的聲音。

花蓮縣消防局表示不清楚巨響來源，也未接獲災情通報。台灣空軍司令部指，本屬花蓮基地的F16戰機昨日執行例行戰訓任務，並未有超音速試飛及低空飛行，經比對音爆與飛行時段，該聲響並非戰訓造成，強調持續保持嚴密警戒確保空防安全。

海陸實彈射擊暫停 台灣漁業署近日通報，海巡署昨日上午8時至下午4時在花蓮港外實施海陸實彈射擊。海巡署昨日回應表示，由於正值解放軍演習，台方近日已經暫停相關實彈射擊。