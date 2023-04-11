東部戰區演習短片 附詩句警示台獨

【本報綜合報道】中國大陸解放軍東部戰區昨日發布題為《台島上空的聲音》的短片，又利用繁體字詩警示「台獨」。中國大陸軍媒指環台演習是對民進黨當局與外部勢力勾連挑釁發出的嚴厲警告與有力反制，指「美國的安全保障根本靠不住」。

影片《台島上空的聲音》僅36秒，內容是東部戰區空軍轟炸機周日執行模擬打擊任務的情況，由轟炸機準備起飛開始，伴隨刺耳的升空巨響，鏡頭切換到駕駛艙視角。飛行員表示已經抵達台島北部附近空域，導彈狀態良好，隨後收到開啟火控雷達、鎖定目標的指令，最後「實施模擬飽和攻擊，精確毀癱……導彈準備好，發射」。

軍媒指美安全保障靠不住 此外，東部戰區發出警示詩句，強調以堅定意志、強大能力、勝戰信念，維護國家主權和領土完整，守護兩岸和平。內容以狐狸和老虎比喻台灣和美國當局，又以「與虎謀皮」、「以肉餧虎」等字眼警示「台獨」狀況以及與外部勢力勾連的後果。

另一方面，中國大陸軍媒發表評論，批評台灣總統蔡英文及民進黨當局大搞所謂「倚美謀獨」，直言他們把所謂的安全保障，「寄託在心懷不軌的美國政客身上」。