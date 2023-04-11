美艦駛近南海美濟礁 解放軍監視

【本報綜合報道】正當中國大陸解放軍對台灣展開環島戰備警巡和「聯合利劍」演習，美國海軍一艘神盾驅逐艦昨日駛近南海南沙群島美濟礁，宣稱執行航行自由行動。解放軍南部戰區海空兵力全程跟監警戒，指控美艦非法闖入美濟礁鄰近海域。

美稱依國際法自由航行 美國海軍發表聲明，表示神盾驅逐艦米利厄斯號在美濟礁12海里範圍展開「正常行動」，並引用《聯合國海洋法公約》指美濟礁處於自然形成的狀態下，在漲潮時不會露出海面，所以該礁海域不符合「領海」的資格，上址的填海工程、興建設施及結構都不會改變這個特徵，行動展示船艦可以在這些海域合法行使公海航行自由。

美國海軍強調，米利厄斯號依據國際法主張航行權利及自由，維護對海洋的權利、自由、合法使用，該艦在行動完成後離開該個「過度聲索」區域，並繼續在南海行動；又稱在南海的非法及過度海洋聲索威脅海洋自由，包括航行自由及飛越自由。

解放軍南部戰區新聞發言人田軍里昨日回應時表示，米利厄斯號未經中國政府批准就闖入美濟礁鄰近海域，指中方對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權；南部戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衞國家主權安全及南海地區和平穩定。

翻查資料，解放軍南部戰區上月23日指控米利厄斯號當天非法闖入中國西沙領海，美國海軍否認該艦遭解放軍警告驅離。

中國國防部翌日指控米利厄斯號再次非法闖入中國西沙領海，美國海軍承認這是執行航行自由行動，挑戰對無害通過的限制。