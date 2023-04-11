官媒指演習展示聯合火力打擊

【本報綜合報道】中國大陸官媒分析解放軍東部戰區周日針對台灣的演練，指重點是模擬聯合精確打擊，可以形容為「利劍閃擊精打擊要」，打要害、擊命門、斃首惡，展示解放軍遠程火力打擊、聯合火力打擊的能力，令「台獨」勢力無所遁形。

官方發布「台島及周邊海域關鍵目標」作為打擊對象，以往從未出現。軍事科學院研究員趙小卓表示，可能是指台島內某幢建築物或某個軍事基地，此次軍事行動模擬對台打擊目標包括台島要地、要點、跑道等重要目標，還有支持台灣軍事體系的重要節點，並打擊移動性的重要目標，對其跟蹤監視，必要時一舉殲滅。該任務由火箭軍執行，完成首輪模擬打擊後連夜向預備陣地機動轉場，展開後續打擊準備。