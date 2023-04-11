兩岸國際

山東號顯武力 殲15掛彈 飛台東南識別區

殲15戰機從山東號起飛。 殲15戰機從山東號起飛。
殲15戰機從山東號起飛。
解放軍續環台演練
中國大陸解放軍一連三天針對台灣的環島戰備警巡及「聯合利劍」演習，東部戰區昨天宣布圓滿完成各項任務，全面檢驗部隊一體化聯合作戰能力。最後一天的重點是航空母艦山東號首次登場，轟炸機掛載實彈模擬打擊重要目標。
解放軍東部戰區這次戰備警巡及演習上周六起舉行，東部戰區指部隊全時待戰、隨時能戰，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂及外來干涉圖謀。
在戰區聯合作戰指揮中心統一指揮下，諸軍兵種昨天密切協同，模擬實施聯合封控、信火打擊，全面檢驗部隊的聯合偵察、聯合指揮、聯合行動、聯合保障。
多架轟6K模擬攻台
其中，數十架殲擊機持續在台灣海峽及台島南北兩端戰巡進逼，演練尋殲海空艦機、空中封鎖，構建多向圍島鎖台態勢；多批多架轟6K轟炸機掛載實彈出擊，多波次模擬打擊台島重要目標。
受領懾阻打擊任務的火箭軍部隊，採取周邊快反、設伏快打、監視打擊等戰法，對海上移動目標進行火力追瞄，實施大彈量、多波次模擬火力打擊。海軍多艘驅護艦針對性演練突擊「敵」疏泊艦船、海上封鎖，在台灣海峽，台島西北、西南及台島以東海域主動出擊，發揮性能優勢，靈活機動搶佔有利陣位，高速進逼懾阻對手。
055型驅逐艦護山東號
山東號上周三穿越巴士海峽由南海駛往台灣東南海域，日本統合幕僚監部公布，山東號上周五至周日在宮古島以南海域活動，期間艦載機升降合共120次，其中戰機約80次、直升機約40次。隨行的解放軍艦艇還有052D型驅逐艦焦作號、054A型護衞艦柳州號與許昌號、901型綜合補給艦查干湖號。惟根據解放軍發布的影片，山東號航空母艦編隊還有至少一艘055型萬噸級驅逐艦護航，但日方在通報未有提及。
值得留意的是，台灣國防部指截至昨早6時的24小時內，4架解放軍殲15戰機從山東號飛入台灣東南防空識別區，據悉至少一架掛載空對空導彈飛行，是台方首次通報在防空識別區發現這款艦載戰機。昨早6時至下午6時，台軍發現91架次解放軍飛機在台灣周邊活動，創下單日最高紀錄，涉及蘇30戰機、殲10戰機、殲11戰機、殲15戰機、殲16戰機等，另有12艘次解放軍艦艇；其中54架次飛機逾越海峽中線及進入台灣西南、東南空域。
中美航母僅距200海里
與此同時，美國國防部發布航空母艦尼米茲號最新照片，可見該艦上周六在台灣以東的菲律賓海海域展開飛行作業，多架掛載空對空導彈的戰機升降，疑似應對同樣位於菲律賓海演習的山東號，有指兩國航母距離僅200海里。美國國防部強調尼米茲號正在區內展開例行性質行動。
對於解放軍安排山東號演習，台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，這代表台灣以東的「安全區域」消失甚至成為前線，解放軍今後不但可從該海域攻台，更可執行反介入及區域拒止任務阻止美艦前來援台。本報綜合報道
殲15戰機掛載空對空導彈飛行。殲15戰機掛載空對空導彈飛行。
殲15戰機掛載空對空導彈飛行。
轟6K轟炸機掛載實彈出擊。轟6K轟炸機掛載實彈出擊。
轟6K轟炸機掛載實彈出擊。
山東號在台灣東部外海演習。山東號在台灣東部外海演習。
山東號在台灣東部外海演習。
中國大陸及美國對台軍事部署示意圖中國大陸及美國對台軍事部署示意圖
中國大陸及美國對台軍事部署示意圖
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