山東號顯武力 殲15掛彈 飛台東南識別區

解放軍續環台演練 中國大陸解放軍一連三天針對台灣的環島戰備警巡及「聯合利劍」演習，東部戰區昨天宣布圓滿完成各項任務，全面檢驗部隊一體化聯合作戰能力。最後一天的重點是航空母艦山東號首次登場，轟炸機掛載實彈模擬打擊重要目標。

解放軍東部戰區這次戰備警巡及演習上周六起舉行，東部戰區指部隊全時待戰、隨時能戰，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂及外來干涉圖謀。

在戰區聯合作戰指揮中心統一指揮下，諸軍兵種昨天密切協同，模擬實施聯合封控、信火打擊，全面檢驗部隊的聯合偵察、聯合指揮、聯合行動、聯合保障。

多架轟6K模擬攻台 其中，數十架殲擊機持續在台灣海峽及台島南北兩端戰巡進逼，演練尋殲海空艦機、空中封鎖，構建多向圍島鎖台態勢；多批多架轟6K轟炸機掛載實彈出擊，多波次模擬打擊台島重要目標。

受領懾阻打擊任務的火箭軍部隊，採取周邊快反、設伏快打、監視打擊等戰法，對海上移動目標進行火力追瞄，實施大彈量、多波次模擬火力打擊。海軍多艘驅護艦針對性演練突擊「敵」疏泊艦船、海上封鎖，在台灣海峽，台島西北、西南及台島以東海域主動出擊，發揮性能優勢，靈活機動搶佔有利陣位，高速進逼懾阻對手。

055型驅逐艦護山東號 山東號上周三穿越巴士海峽由南海駛往台灣東南海域，日本統合幕僚監部公布，山東號上周五至周日在宮古島以南海域活動，期間艦載機升降合共120次，其中戰機約80次、直升機約40次。隨行的解放軍艦艇還有052D型驅逐艦焦作號、054A型護衞艦柳州號與許昌號、901型綜合補給艦查干湖號。惟根據解放軍發布的影片，山東號航空母艦編隊還有至少一艘055型萬噸級驅逐艦護航，但日方在通報未有提及。

值得留意的是，台灣國防部指截至昨早6時的24小時內，4架解放軍殲15戰機從山東號飛入台灣東南防空識別區，據悉至少一架掛載空對空導彈飛行，是台方首次通報在防空識別區發現這款艦載戰機。昨早6時至下午6時，台軍發現91架次解放軍飛機在台灣周邊活動，創下單日最高紀錄，涉及蘇30戰機、殲10戰機、殲11戰機、殲15戰機、殲16戰機等，另有12艘次解放軍艦艇；其中54架次飛機逾越海峽中線及進入台灣西南、東南空域。

中美航母僅距200海里 與此同時，美國國防部發布航空母艦尼米茲號最新照片，可見該艦上周六在台灣以東的菲律賓海海域展開飛行作業，多架掛載空對空導彈的戰機升降，疑似應對同樣位於菲律賓海演習的山東號，有指兩國航母距離僅200海里。美國國防部強調尼米茲號正在區內展開例行性質行動。

對於解放軍安排山東號演習，台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，這代表台灣以東的「安全區域」消失甚至成為前線，解放軍今後不但可從該海域攻台，更可執行反介入及區域拒止任務阻止美艦前來援台。本報綜合報道

殲15戰機掛載空對空導彈飛行。 轟6K轟炸機掛載實彈出擊。 山東號在台灣東部外海演習。 中國大陸及美國對台軍事部署示意圖