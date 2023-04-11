台女學生 詐騙園區找男友 深入陷阱不願走

迂迴航班尋情郎 最後出現緬甸仰光 台灣台中市靜宜大學林姓女學生上月底獨自乘坐飛機前往緬甸仰光後失蹤，不少民眾擔憂她可能遭詐騙集團誘拐「賣豬仔」。有傳事主走到緬北的詐騙園區找男友，台灣駐外人員上周五已經找到她，但對方不願返台，堅持「男友不走、我也不走」。台灣外交部及刑事警察局尚未證實傳聞。

台灣傳媒周一報道，20歲女事主林宜萱是靜宜大學二年級學生，上月29日早上8時20分離開租屋處，離開前把手機送給前男友，自己拿取另外申辦的新手機前往桃園機場，翌日登上飛往英國倫敦的班機，並在泰國曼谷轉機時改赴緬甸仰光。林女上周三在社交網更換個人帳號的頭像，令家屬擔憂她遭詐騙團隊控制。

有自稱國際救援組織工作人員的網民透露，在救援人員展開營救行動後，詐騙園區知道事情不妙，願意讓林女回去，對方卻拒絕前往機場，堅持要回緬北住處，除非男友同行才願意離開。

封鎖救援人員拒絕溝通 即使救援人員傳送訊息，她也已讀不回訊息，甚至封鎖聯絡人，令救援人員感到挫折，甚至認為浪費時間。

警政署表示，外交部駐緬甸台北經濟文化辦事處目前積極和林女聯繫，警方同時也以各種管道持續和林女溝通。由於緬甸仰光和台灣沒有直飛班機，林女要返台必須在泰國轉機，警方持續處理，專案小組將盡最大努力，期盼女大生能夠平安返台。

台灣傳媒引述知情人士指，林女平常有打工，家人每月給她一萬元新台幣（約2,600港元）生活費，但因還想賺更多錢，更玩地下簽賭。台中警方表示，目前不排除任何可能，期盼林女回心轉意歸台，別讓家人擔憂。本報綜合報道