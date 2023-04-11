鬧市隨機斬路人 鐮刀男傳遭擊斃

內地網上流傳廣東省揭陽市代管的普寧市周日發生隨機斬人事件，一名男子手持鐮刀斬傷多名路人，傷者包括兒童。內地傳媒指疑兇被警方擊斃。當地警方昨日證實有發生斬人事件，但無透露是否擊斃疑兇，仍然調查具體情況。

根據網上流傳的第一段閉路電視畫面，可見身穿黑色外套的疑兇周日下午12時52分進入一間賣服裝和鞋的商店，女店員嘗試與他對話，當見到疑兇露出鐮刀便立刻逃跑。疑兇於是走到鞋櫃試鞋並直接穿走，另有一名戴頭盔男子在側旁觀。後來疑兇和頭盔男一起坐上電單車，前往下一個地方。

在第二段閉路電視畫面，疑兇走到一處停泊車輛的地方，向在此遊玩的兒童揮刀，嚇跑至少3名女童。疑兇下午12時57分抵達城東中學路十字路口，攔截一名駕駛電單車的司機，用鐮刀斬中司機後腦，司機頭盔亦被鐮刀勾走，之後司機棄車逃離現場，疑兇搶走電單車逃離現場。最後畫面顯示，有大人抱起一名穿白衣的兒童，其白衣沾有大量血漬；一名穿灰衣的兒童失去意識，被年長的女性抱在懷中，等待救護車抵達。

網民指4人傷 包括3童 內地傳媒引述附近商家消息，稱疑兇最後在大壩鎮英歌山被警方擊斃。有網民表示，疑兇至少斬傷3名小孩和一名大人，該名被斬中後腦勺的電單車司機傷口過深，讓人無法直視。另有網民評論道：「最近發生的惡性事件也太多了吧，這個社會怎麼了？」

前年4月13日，普寧市南徑鎮亦發生隨機斬人事件，一名27歲姓羅本地男子持刀刺傷4名群眾，其中一人經搶救無效死亡，3人獲救治後無生命危險。民警接報後趕到現場，迅速控制行兇的羅男。本報綜合報道