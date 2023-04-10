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河南父背病兒跑全馬
河南省鶴壁市一名父親近日參加當地一場馬拉松，堅持背着患罕見病的兒子跑了全程。他表示，兒子因患有杜興氏肌肉營養不良症，無法行走，此舉是為了鼓勵兒子永不言棄，更希望藉此傳遞馬拉松精神。
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