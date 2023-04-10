兩岸國際

壽帶鳥現星洲 民眾攜相機守候

壽帶鳥擁有長長白色尾部羽毛。 壽帶鳥擁有長長白色尾部羽毛。
壽帶鳥擁有長長白色尾部羽毛。
【本報綜合報道】新加坡傳媒上周六報道，一隻壽帶鳥上周三在拉柏多自然保護區一帶現身，吸引許多觀鳥人士一睹其風采。
當地一名男子在社交平台上發文稱，他上周三下午在柏萊雅溪紅樹小徑發現壽帶鳥蹤影，於是拍下照片，再上傳網絡。不少觀鳥人士隨即手持攝影設備到場，希望能夠拍到珍貴影像。
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