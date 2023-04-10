夜襲核電廠失敗 烏軍細節曝光

遇嚴密防守 猛烈炮火

參與行動的特種兵多達600人，由烏克蘭國防部情報總局、海怪團、薩滿營、外籍軍團中挑選。他們在第聶伯河北岸登上超過30艘巡邏船，橫渡近5公里闊河面突襲南岸核電廠。即使獲得M142高機動火箭系統及火炮支援，但烏軍在河中受俄軍火炮及坦克猛烈射擊，小部分成功登陸後在核電廠所在城鎮埃涅爾戈達爾外圍，與守軍交戰3小時。由於船隻移動快速，烏軍無法在船上使用反坦克武器，較大型船隻嘗試從側翼攻擊埃涅爾戈達爾，但在猛烈炮火阻擊下不成功。