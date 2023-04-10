烏軍炮彈短缺 優先射擊俄軍備

不少國家忌憚俄 拒售彈藥

在烏東作戰的第59機械化旅炮兵排，過去每日平均以蘇聯時代榴彈炮發射超過30枚炮彈，但現時一般只有一或兩次，有時甚至沒有。匿名烏軍官員透露即使彈藥短缺，每天仍然發射約7,700枚炮彈；又判斷俄軍同樣彈藥不足，但估計每日發射量是烏軍3倍。烏軍炮兵一般不打兩人至3人的小目標，只攻擊10人至15人的集體目標及突擊陣地的敵軍。烏克蘭武器庫中蘇聯火炮彈藥佔大部分，但長期供不應求。仍擁有蘇聯標準152毫米和122毫米彈藥庫存的國家，主要是前蘇聯加盟共和國，不少因忌憚俄羅斯而不願售予烏國。