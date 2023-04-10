烏軍炮彈短缺 優先射擊俄軍備
【本報綜合報道】美國傳媒上周六報道，烏克蘭軍隊炮彈短缺，炮兵開火時會挑選目標，通常優先射擊俄羅斯軍隊裝備而放過一小群步兵，以免浪費彈藥。烏軍透過回收未爆炮彈、3D打印無人機空投彈藥及使用繳獲俄軍炮彈，勉力維持彈藥供應。
不少國家忌憚俄 拒售彈藥
在烏東作戰的第59機械化旅炮兵排，過去每日平均以蘇聯時代榴彈炮發射超過30枚炮彈，但現時一般只有一或兩次，有時甚至沒有。匿名烏軍官員透露即使彈藥短缺，每天仍然發射約7,700枚炮彈；又判斷俄軍同樣彈藥不足，但估計每日發射量是烏軍3倍。烏軍炮兵一般不打兩人至3人的小目標，只攻擊10人至15人的集體目標及突擊陣地的敵軍。烏克蘭武器庫中蘇聯火炮彈藥佔大部分，但長期供不應求。仍擁有蘇聯標準152毫米和122毫米彈藥庫存的國家，主要是前蘇聯加盟共和國，不少因忌憚俄羅斯而不願售予烏國。
部分與烏克蘭友好的第三國，有時會購買彈藥透過中間人提供。結果往往一門火炮可能有數個國家生產的炮彈，影響精度。部分前《華沙公約》國家有能力生產蘇聯炮彈，但無法趕上烏克蘭戰場的消耗速度。波蘭、斯洛伐克、保加利亞均同意恢復製造蘇聯炮彈，未知需時多久交付。美國在全球搜羅蘇聯炮彈庫存，運送可能需時數月。
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