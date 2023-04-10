美機密文件洩漏 揭滲透俄監視盟友

美國《紐約時報》上周六報道，美國國防部外洩機密文件揭示美方「深度滲透」俄羅斯安全和情報部門，甚至監視盟友南韓、嘗試監視烏克蘭軍事和政治領袖。有美國高級官員透露，聯邦調查局上周五已經開始調查洩密源頭。

曝光的機密文件接近100頁，《紐約時報》審視其中50多頁。它們由美國國防部聯合參謀部編製，內有國家安全局、國務院情報與研究局、中央情報局等多個情報機構提供的資料；部分文件根據《海外情報監察法》收集，未經司法部長許可不得分發。文件列出俄軍施襲時間甚至具體目標，每天向美國情報機構發出實時警告。有高度機密文件顯示俄羅斯總參謀部對抗北約援烏主戰坦克計劃，包括設立火力區和訓練士兵攻擊弱點。另一文件有關俄羅斯國防指揮中心今年2月發表的報告，提到俄軍在烏東的戰力下降。上述事例表明美方對俄羅斯軍事行動了解比烏克蘭深入。

指追查來源困難 此外，兩份文件提及南韓內部爭論是否向烏克蘭提供美國炮彈，並指有南韓官員憂慮美國總統拜登會致電南韓總統尹錫悅施壓。中央情報局的文件說明美國如何清楚知道南韓的商議，因為資訊來自「信號情報報告」，即截取電話和電子通訊。文件披露，美國嘗試監視烏克蘭高級軍政領袖，反映華府難以清楚了解烏方作戰策略。

美國高級官員形容洩密事件是大規模情報洩漏，向俄方展示美方滲透俄羅斯軍事機構。官員指美國政府內部官員經常透過日常電子郵件接收有關文件，然後可能自動轉發予他人。追查洩密來源可能很困難，因為數百名軍方和政府官員擁有訪問文件的安全許可。國防部最近數天制訂規程，鎖定高度敏感簡報文件分發。國會眾議院情報委員會成員加拉格爾預計，拜登政府官員在本周國會復會時向議員交代事件。

南韓總統辦公室昨回應指，會就報道內容與美方展開必要溝通。總統室官員表示，將參照先例和其他國家情況來探討對策；又指過去也多次發生類似情況，但未達到根本上動搖韓美關係的程度，強調兩國同盟堅固。對於監聽內容包括南韓向烏克蘭間接提供武器援助，該官員重申韓方不向烏克蘭提供武器援助的立場保持不變。本報綜合報道