美核潛艇駐中東 威懾伊朗圖穩局勢

打破保密慣例 公布軍事行動 中東外交形勢劇變、區內衝突升級之際，美國海軍上周六罕有公布，一艘配備最多154枚戰斧巡航導彈的核潛艇，駛入第5艦隊的中東轄區執行任務。俄羅斯海軍一艘攜帶高超音速巡航導彈的護衞艦，亦到訪沙特阿拉伯紅海港口。

美國國防部發放照片，顯示俄亥俄級巡航導彈核潛艇佛羅里達號上周五取道埃及蘇彝士運河，以浮出水面的航行方式從地中海南下駛往紅海。美國海軍其後表示，佛羅里達號上周四開始正式由歐洲轉移部署中東，又提到該艦母港位於喬治亞州金斯灣，配備對地攻擊的戰斧巡航導彈，今次部署行動有助確保地區海上安全及穩定。

最多配備154枚戰斧巡航導彈 佛羅里達號原本屬於俄亥俄級戰略核潛艇，主要配備的武器是潛射彈道導彈，可以從水下發動核打擊；它其後改裝為常規武器戰斧巡航導彈的水下發射平台，亦能夠搭載特種作戰人員執行任務。由於這級巡航導彈核潛艇的常規火力驚人，所以美國海軍不時打破潛艇行動保密的慣例，公布它們的動向，達到威懾潛在敵人的效果。

為了應對持續一年多的俄烏戰爭，佛羅里達號過去數月一直在地中海活動。根據美國國防部發放的照片，該艦今年2月26日及3月16日先後在地中海兩度現身，分別與美國海軍特種作戰部隊海豹突擊隊訓練，以及短暫停留在意大利那不勒斯灣附近。

值得留意的是，駐守敍利亞的美軍部隊上月遭伊朗自殺式無人機攻擊後，美國國防部宣布航空母艦喬治布殊號延長部署地中海，美國空軍一批A10攻擊機亦進駐阿聯酋。美國傳媒上周六報道，伊朗革命衞隊計劃對波斯灣及阿拉伯海的以色列商船發動無人機攻擊，報復以色列此前越境空襲敍利亞，令兩名伊朗革命衞隊人員死亡。

俄護衞艦訪沙特阿拉伯紅海 另外，俄羅斯護衞艦戈爾什科夫海軍上將號上周三抵達沙特阿拉伯紅海港口城市吉達，安排船員休息及補給燃料，停靠兩天後將北上通過蘇彝士運河，前往敍利亞塔爾圖斯海軍基地維修。該艦配備鋯石高超音速巡航導彈，今年1月4日離開俄羅斯西北部摩爾曼斯克，經大西洋南下至南非演習，之後北上穿越印度洋往阿拉伯海。本報綜合報道