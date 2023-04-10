台稱即時掌握周邊情勢 美促北京克制

【本報綜合報道】台灣總統蔡英文上周三過境美國加州洛杉磯會晤美國國會眾議院議長麥卡錫後，中國大陸解放軍東部戰區上周六宣布舉行包圍台島戰備警巡及「聯合利劍」演習。蔡英文上周六在總統府聽取簡報後表示，即時掌握周邊安全情勢，軍方及安全單位24小時堅守崗位，守護台灣安全，負起確保區域穩定繁榮的責任。

台灣前國安會副秘書長楊永明質疑蔡英文聽取安全簡報時，「沒有軍方人士、不尊重專業」等。總統府發言人林聿禪昨日表示，國安會現時與台軍建立即時的整合同步資訊，蔡英文與國安會可以即時掌握全盤情勢，與軍方同步聯繫並聽取簡報。由於楊永明任職時沒有相關設備，各種裝備和數碼技術存在落差，才會有類似發言。

美議員擬要求國會加速軍援 美國國務院發言人和美國在台協會回應稱，美國與中國大陸的溝通渠道依然暢通，但美方持續敦促北京克制且不要改變現狀，強調密切關注陸方的行動，重申沒有理由把符合長期美國政策與做法的台灣總統過境美國，拿來作為過度反應的藉口；美國自信在台灣海峽有足夠能力可以確保和平與穩定，並履行美國的國家安全責任。

美國國會眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾早前在美國與蔡英文會晤，他上周六強調，美國必須認真看待中國大陸對台灣構成的威脅，因為蔡英文會見麥卡錫後，北京隨即在台灣周邊展開軍事演習。他計劃帶領委員會強化台灣政府防禦能力，並敦促美國國會加速對台軍事援助，美方可以提供技術協助台灣打造防禦系統。