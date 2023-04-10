戰巡演習結合 或成懲戒台獨新模式

【本報綜合報道】解放軍展開環台島戰備警巡和演習，中國大陸專家認為，部署台灣東部外海的國產航空母艦山東號編隊參與演習，對於「圍台」有非常重要的戰術和戰略意義。此次全軍兵種聯合行動塑造全向圍島懾壓態勢，山東號編隊出第一島鏈部署，戰巡、演習相結合可能成為解放軍今後懲戒「台獨」分裂勢力的新模式。

山東號參演 證遠海作戰力 國防大學國家安全學院副教授張弛認為，環島戰略警巡目標指向非常明確，從多個方向全面逼近台島，演訓影像可見台島中央山脈及近岸標誌性建築，反映此次戰巡進逼力度非常大。演習概括為三個「大」，即大範圍戰場批次部署、大規模聯合懾打行動、大區域立體封控奪權；演習兵力部署形成四面合圍、全向鎖島、全面壓制的態勢，震懾「台獨」勢力，傳遞「以美謀獨」是絕路、分裂祖國無出路的信號。

張弛指山東號參與環島演練是一大亮點，其編隊出第一島鏈部署說明解放軍遠海體系作戰能力大幅提升，佔據西太平洋咽喉要道可發揮海上屏障的作用，形成「外阻內封」。有專家表示，山東號編隊及其艦載機的海空控制半徑遠達數百公里，能夠切斷外部勢力干預台灣海峽事務的通道，艦載機及護航艦艇編隊攜帶的遠程導彈可以有效打擊台灣東部的軍事基地，台灣中央山脈以東的「安全區」由此失去意義。

中國大陸軍事專家認為此次演習有五大特點，首先是戰備警巡和演習合二為一，對「台獨」分子震懾力更強；其次是一次多軍兵種聯合行動，有極強的針對性；演習實戰性極強，所有參演要素是實兵實裝實彈，執行戰備警訓的艦機雷達開機，隨時處於戰備狀態；演習重點檢驗奪取「制權」的能力；山東號參演更發揮重要作用。