圍島不改 陸台各10艦海峽中線對峙

【本報綜合報道】中國大陸解放軍針對台灣的環台島戰備警巡及「聯合利劍」演習周日踏入第二天，東部戰區多軍兵種部隊對台灣及周邊海域關鍵目標實施模擬聯合精確打擊，持續保持圍島進逼態勢。英國傳媒引述消息指，兩岸各自派出10艘軍艦在海峽中線對峙，解放軍更對台灣西南部海域的外國軍事目標發動模擬海空攻擊。

解放軍70架次戰機飛近台 台灣國防部表示，截至周日上午6時的24小時內，發現解放軍9艘次艦艇及71架次飛機在台灣周邊海空域活動，其中45架次飛機逾越海峽中線及其延伸線進入台灣西南空域，包括殲10戰機、殲11戰機、蘇30戰機、轟6K轟炸機、運油20空中加油機等機型。此外，由周日上午6時至同日下午4時，解放軍11艘次艦艇及70架次飛機現身台灣附近，包括相信來自台灣東部外海的解放軍航空母艦山東號殲15艦載戰機；當中35架次解放軍飛機分自北、中、南逾越海峽中線，以及進入台灣西南、東南空域。

徐州號與台艦距離5海里 英國傳媒周日報道，解放軍的模擬打擊目標不只是台灣，形容這是「非常挑釁」的行為，但在海峽中線對峙的兩岸軍艦沒有挑釁舉動；山東號目前在距離台灣東南沿岸約740公里的海域演習。中國大陸官媒報道，解放軍054A型護衞艦徐州號周日在台灣以東的海域實施戰術動作，在目視距離大約5海里處出現台軍護衞艦宜陽號。

《解放軍報》報道首天戰備警巡及演習的詳情，提到東部戰區陸軍多個炮兵旅、火箭軍多個常規導彈旅迅即佔領發射陣地，展開發射準備，協同海空突擊力量，對預定目標實施模擬聯合打擊；畫面顯示，參與的導彈部隊包括東風11A型及東風15B型短程地對地彈道導彈。由於解放軍去年夏天曾經發射短程地對地彈道導彈，飛越台灣本島上空，台灣國防部表示透過聯合情監偵系統，綿密掌握解放軍火箭軍動態。

解放軍對台戰備警巡及演習預計周一結束，東部戰區發言人施毅表示這是嚴重警告「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁，是捍衞國家主權及領土完整的必要行動。