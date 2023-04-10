解放軍環台演練示警 美F15E戰機進駐沖繩

中國大陸上周六起對台灣實施環島戰備警巡及軍事演習之際，美國同日從本土調派一批F15E戰鬥轟炸機到日本沖繩縣嘉手納空軍基地，接替部署上址多年、目前分批返回本土的舊式F15C/D戰機。連同上月底派駐西太平洋另一戰略要地關島的B52H戰略轟炸機，美方進一步做好介入台灣海峽局勢準備的軍事調動。

美國空軍第18聯隊上周六發出新聞稿，表示該批F15E戰鬥轟炸機來自北卡羅萊納州西摩‧約翰遜空軍基地的第336戰機中隊，它們將與早前調派嘉手納空軍基地、來自阿拉斯加州艾爾森空軍基地的F35A隱形戰機，以及嘉手納空軍基地餘下的F15C/D戰機合作，確保美方在區內的戰機能力持續處於一個穩定狀態；同時透過一個動態的戰機強大展現，加強捍衞日本的作戰狀態，並確保一個自由及開放的印太地區。

F15E具全天候作戰能力 F15E戰鬥轟炸機與F15C/D戰機同屬於F15鷹式戰機系列，前者特別之處在於可以同時執行空對空及空對地任務，加上配備一系列的航空電子設備及電子系統，使之具備在低空、日與夜、全天候作戰的能力。美國空軍第18聯隊繼續分階段安排1979年起部署嘉手納空軍基地的F15C/D戰機返回本土，並透過臨時部署新型及更先進的戰機到當地取代它們的空缺，軍方強調仍然優先對印太戰區的軍事能力實施現代化。

嘉手納空軍基地是美國空軍最接近台灣海峽的基地，被稱為「太平洋的拱心石」。美國空軍決定撤走當地的F15C/D戰機後，安排其他型號戰機進駐以免出現戰力空缺。去年11月4日，阿拉斯加州埃爾門多夫理查森聯合基地一批F22隱形戰機成為首批抵達嘉手納空軍基地的輪換戰機部隊，它們上周六完成任務返回阿拉斯加州，部署期間曾經飛往朝鮮半島震懾北韓，以及首次飛抵菲律賓及北馬里亞納群島天寧島。

此外，美國空軍今年1月16日及3月28日分別從德國斯潘達勒姆空軍基地及阿拉斯加州艾爾森空軍基地，調派F16C/D戰機及F35A隱形戰機到嘉手納空軍基地。與此同時，早前在朝鮮半島附近演習的美國海軍航空母艦尼米茲號，根據上周六追蹤C2艦載運輸機當天的飛行動態，可以推斷該艦在沖繩島以南、台灣以東的菲律賓海海域。

4架B52H上月抵關島 除了嘉手納空軍基地外，關島安德森空軍基地也是美國另一應對台灣海峽局勢的前線據點。美國空軍上周一公布，4架B52H戰略轟炸機及超過210名人員上月30日抵達安德森空軍基地，執行新一輪轟炸機特遣隊任務，期間將與美方聯合部隊、盟友、夥伴訓練。它們來自路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地的第96轟炸中隊，軍方聲稱今次行動展示美方對區內盟友的承諾，確保現今與未來的活動自由以及地區穩定。本報綜合報道

美國空軍F15E戰鬥轟炸機規格 美國空軍安排F15C戰機分批撤離嘉手納空軍基地。 美國空軍在安德森空軍基地部署B52H戰略轟炸機。