廣西搗偷渡集團 涉案69人判囚罰款

【本報綜合報道】廣西自治區防城港市邊境管理支隊搗毀特大跨境偷渡集團，逮捕108名涉案人員，扣查一艘貨船、一艘快艇和3輛車，斬斷組織中國公民經海路偷渡出境從事跨境犯罪活動的偷渡鏈。此案被國家移民管理局列為典型案例，69人判囚9個月至8年，罰款5,000元至20萬元（人民幣‧下同，約5,800港元至23萬港元）。

廣西出入境邊防檢查總站上周五表示，防城港市邊境管理支隊根據通報線索獲悉，有集團成員涉嫌組織他人偷渡離境。偵查人員去年11月在欽州市某碼頭附近沙灘，發現一艘快艇分批接載偷渡客前往用於偷渡的貨船，在船艙底部發現多名偷渡客。

高薪誘騙民眾到境外工作

警方逮捕賈×及以其為首的海上偷渡集團多名骨幹成員，賈×經船運中介與境外蛇頭取得聯繫，受利益驅使而夥同多人組織偷渡團，以最高每月逾2萬元（約2.3萬港元）的薪金在社交網誘騙民眾偷渡到境外工作。來自內地15省市區的89名偷渡客被陸續誘騙到欽州市，集團成員利用汽車、快艇把他們送到停靠在海上的貨船。