誘騙老人按摩竊財 4人被捕

【本報綜合報道】內地傳媒上周六報道，四川省岳池縣近日有多名老人跟隨聲稱從事按摩服務的婦女走進小巷，他們在簡陋的閒置空屋脫衣享受按摩服務，衣服內的財物被偷走。當地公安局日前搗破涉嫌盜竊的犯罪團夥，拘捕4名涉案成員歸案。

岳池縣公安局表示，涉案的何×等4人今年3月到廣安以按摩為幌子誘惑老人後盜竊，他們分工合作，由何×、李×負責找廢棄房屋，用被子等物品鋪在室內供按摩使用，並在不遠處「睇水」；龍×、黃×負責到街上搭訕老人，以20元至30元（人民幣‧下同，約23港元至34港元）不等價格，引誘老人到布置好的室內按摩。當老人脫下衣服按摩時，龍×、黃×偷走老人的現金，當事主完成按摩離開後，涉案人士收走被子繼續尋找下個犯案目標；等到老人發覺現金丟失時，疑犯早已逃之夭夭。