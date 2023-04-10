張家界跳崖 轟動全國 官員親身帶隊巡景區

4男女網約自盡 棧道關閉後重開 上周二4名來自不同省份男女相約在湖南省張家界市天門山景區，一同服毒跳崖自殺身亡，眾人所用危害生命毒藥更是遠超致死水平。面對悲劇引發全國關注，張家界市永定區人民政府副區長王傳殊前天親自帶隊，檢查轄區內旅遊景區安全生產工作。

內媒前天報道，4名死者來自不同省市，其中3名男死者張××、彭××及年紀最大的劉××曾在南方打工，案中唯一女死者陳×是四川人，此前也曾在廣東省佛山市工作。陳×家屬張女士透露，警方已查出一眾死者生前透過網上群聊方式溝通策劃如何尋死，其中一名死者是「帶頭人」，已排除事件涉及刑事及其他因素。她另提及，警方已告知家屬，「3克就能危害生命的毒藥，他們用了50克」。

服毒用量遠超致死水平 一名多年在網上充當「臥底」、在網上相約自殺群組勸阻青少年尋死人士指出，上述悲劇是一宗典型「網絡約死」事件，理由是4名死者年齡跨度較大，從23歲至32歲，且全數來自不同省份。他又指出眾人跳崖前曾經服毒，顯示他們是抱必死之心求死，建議家長關注孩子日常，尤其是對方手機聊天軟件。悲劇發生後，王傳殊前天帶隊檢查，區政府辦、區文旅廣體局、區政府督查室相關負責人同行。他們先後來到七星山及天門山景區，實地查看景區安全生產、消防設施、應急處置等方面情況，即場交辦問題。

內媒建議強化安全教育 此外，王傳殊亦要求旅遊行業主管部門加大安全生產監管力度，各景區負責人要切實落實好安全生產主體責任，盯緊關鍵部位和薄弱環節，加大巡查力度，完善安全設施和應急預案。他重申一旦發現問題要立即整改，確保遊客順利出行。

事發天門山景區西線玻璃棧道一度關閉數天，至上周五恢復開放。負責人當時受訪時稱，將進一步加強安全巡視，在重點區域加派人手，加強應對突發事件能力。內媒昨天有文章建議強化旅遊安全教育，加強景區安全保障及旅遊行業管理，藉此打擊不法行為。本報綜合報道

王傳殊