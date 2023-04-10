留日華生嘲諷廣島原爆惹爭議

【本報綜合報道】兩名在日本留學的中國留學生近日拍片，被指拿二次大戰廣島原爆事件開玩笑，並表示對此「沒辦法同情」，二人同時透露自己獲得廣島一個專門支援外國學生的和平文化獎學金。事件引起爭議後，有廣島議員表明要追查到底。

有議員促查獎學金事宜 涉事影片上月17日上載中國影音平台Bilibili的「平平出擊」個人頻道，並以「廣島中心吃一碗炸彈拉麵」為題。平平在原爆遺址表示，要帶大家看當年原子彈留下的「作品」，又與另一中國留學生通哥到沾麵店用餐，不時嘲諷廣島原爆，稱日本人對真相不太了解。平平透露，因領取上述獎學金而要每年參觀一次原爆博物館，卻指館方懷疑故意展出童裝等孩子物品博同情，自己卻是「同情不起來的感覺」。

影片傳到日本後引起口誅筆伐，有網民表示，已經致函二人領取獎學金的單位「和平文化中心」，要求取消獎學金。亦有人指出，根據最新上傳的影片，二人似乎已經要畢業回國，才肆無忌憚。廣島市議員椋木太一在社交網Twitter發文批評，二人的行徑令人難以忍受，將在周日的市議會選舉後，詳細調查二人的獎學金事宜。