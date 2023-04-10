中紀委巡視30國企反貪 6人受查

【本報綜合報道】中紀委近期對30間國企展開常規巡視工作，再次掀起反貪腐風暴，涉及航天工業、金融、汽車等領域，其中能源領域備受關注。中紀委上月23日曾經通報，6名央企領導人員被調查，其中5名來自能源央企，並集中在電力和電網系統。內地專家認為最近曝光的案件僅是一個信號，後續反腐力度可能會持續加大。

5名受查人員涉能源央企 上述能源央企受查的官員包括國家電投前黨組成員、副總經理夏忠，國家能源集團科環集團國能朗新明環保科技有限公司前黨委書記、董事長徐志清，中國大唐電力燃料有限公司前副總經理張志剛和前總經理盛曉明，國家電網特高壓事業部計劃處副處長曲輝。中紀委認為，受查官員均位居公司核心部門、職務，掌握企業資源、資產、資金的管理處置權。

資料顯示，過去數次國企反腐中，能源反腐都是重點，自十八大後受查的央企中管幹部中，能源領域位居榜首，佔整體的40%以上。從中紀委以往通報的案件顯示，能源腐敗主要集中在資源、建設、工程等環節，表現為靠企吃企、設租尋租、關聯交易、內外勾結等形式，而且犯罪數額特別巨大。