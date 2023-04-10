內地新冠疫情 平穩趨降

外界關注假後反彈 中疾控數據釋疑慮 內地新冠疫情持續放緩，外界關注疫情會否在清明節假期後死灰復燃。中國疾病預防控制中心前天發布全國新冠病毒感染疫情情況，揭示各地上周四單日經核酸及抗原檢測證實染疫比率分別只得1.4%和0.4%，就連總體就診及住院患者人數亦繼續保持平穩。

綜合最新數據，自去年12月9日以來，各地上報人群經核酸檢測證實中招比率呈現先升後降趨勢，患者人數從去年12月22日創下694萬高峰後，百分比至上周四單日只得1.4%。與此同時，經抗原檢測證實染疫比率亦出現類似走勢，由去年12月22日高位陸續下降，至上周四僅錄得0.4%。

城鄉發燒人數現輕微反彈 除了檢測確診新冠比例大跌，內地無論農村或城市發燒門診就診人數自3月起同樣出現輕微反彈。農村發燒門診就診人數上周四單日只錄得11.7萬人次，較去年12月下旬高位下跌87.3%。城市發燒門診同日亦只有26.6萬人次就診，與高峰相比下降86.4%。

另外，內地上周四單日仍有3,889名患者需要住院，與本年1月5日錄得162.5萬數字相比，足足減少99.8%。至於住院重症患者上周四只餘下8人，其中6人屬基礎性疾病重症合併新冠病毒感染病例，同樣自本年1月5日高峰開始大幅下跌。由上月31日至上周四，全國31個省，包括自治區、直轄市及新疆生產建設兵團醫療機構均無發現任何在院患者死亡個案。

新發現50宗本土變種個案 自內地去年尾調整新冠防疫措施後，外界憂慮病毒可能變種。與中疾控4月1日公布數據相比，內地上月30日至上周四一共新發現50宗本土重點關注變種株個案，其中19宗與XBB.1.5有關，另外14宗屬XBB.1.9.1。

由去年9月26日至上周四，內地一共報送逾3.8萬宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變種株，共存在119個進化分支，以BA.5.2.48為主，其次為BF.7.14。若從總體來看，首都北京、內蒙古自治區及天津市以BF.7及亞分支為優勢株，其他省市區均以BA.5.2及亞分支為優勢株。本報綜合報道