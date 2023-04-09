芬蘭加入北約 俄國處變不驚

芬蘭於4月4日放棄長久以來軍事中立的地位，正式加入北約，它是在去年5月18日正式申請加入北約，如今成為北約第31個成員。芬蘭申請加入北約，主要是因為俄羅斯入侵烏克蘭；另外，芬蘭是歐盟成員國，被迫經濟及能源要和俄國脫鈎，不能不轉向北約國求經濟支援及投資。這次加入是獲得民意的支持，2022年5月民調顯示有76%支持，2022年初時才30%。

雖然芬蘭人處於斯堪的納維亞半島，但他們不像挪威及瑞典維京人的後代，他們和匈牙利及愛沙尼亞是中亞的游牧民族後代，分享相近但和斯拉夫及日耳曼人完全不同的語言，結果3國過去的共同命運是被斯拉夫、日耳曼這兩大族群支配。

軍事力量 不容低估 芬蘭曾被瑞典及俄羅斯帝國統治，一次大戰之後才正式獨立，但又經歷保守與共產力量內戰，芬蘭政府因恐共而與納粹德國高度合作，二次大戰一開始德國便侵佔波蘭，蘇聯亦立即攻擊芬蘭，但芬蘭的抵抗非常有效，蘇軍撤退，要到二戰後期納粹德國敗北，蘇聯再入侵，芬蘭才割地求和。自此芬蘭一直保持中立，上世紀90年代蘇聯解體後加入歐盟，今年才加入北約。

雖然芬蘭是一個只有550多萬人口的小國，但它的軍事力量不容低估，由於長期全民服兵役，緊急時可召回80萬大軍，如今有F35戰機64架，以及近200輛豹2坦克。

芬蘭的加入其實也使北約多了麻煩，北約與俄羅斯之間如今多了1,340公里要互相對峙的邊界，海岸線也增加近1,700公里岸邊水域，要北約聯軍增兵到這多森林湖泊的「北大荒」，會是非常痛苦及開支高昂。當然，這亦會是對俄羅斯一個巨大的威脅，因為北約導彈將可更接近莫斯科及聖彼得堡。

不過，俄羅斯早在開始特別軍事行動時，就揚言不太擔心瑞典及芬蘭加入北約，原因其實很簡單，首先是這兩個國家均是小國，瑞典也只有1,000萬人口。特別軍事行動的目的是要非軍事化強悍而又處於俄國文化經濟心臟地帶的烏克蘭，理想情況下可收回俄語及親俄烏克蘭人口1,000萬，以及十多萬平方公里極高礦產及農業價值的土地，並解決俄裔在烏受迫害的問題。若結果只是多結下瑞典及芬蘭兩個敵國，還是非常划算！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻