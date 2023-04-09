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圖書館收黑膠唱片 逾期40年
加拿大安大略省多倫多一名公共圖書館管理員，近日收到一張逾期40年歸還的黑膠唱片。她查看唱片的日期紀錄卡，發現到期日是1982年10月5日，她感到震驚之餘更鬆了口氣，表示幸好館方去年取消了逾期罰款制度。
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