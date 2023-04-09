16年儲2131對涼鞋 美漢冀創世界紀錄

【本報綜合報道】美國康涅狄格州一名男子16年來，收集2,131對某品牌的涼鞋。他指稱每對鞋均有各自特色，認為它們風格時尚，部分的造型十分有趣。他聲稱是全球收集最多該種涼鞋的人，希望能列入健力士世界紀錄。

16歲起收集 曾覺醜陋 32歲的桑德蒂杰（Doogie Lish Sandtiger）自16歲起收集涼鞋，因未學會綁鞋帶而被涼鞋易穿的特性吸引，即使他當時覺得款式醜陋。他後來通過展示一對對狂野且時髦的涼鞋，成功與別人展開話題並獲得自信，才真正喜歡上這種鞋。他多年來收集了各種造型奇特的涼鞋，一天可能會換多對鞋，更將部分不適合穿着的涼鞋放置在周圍，用作裝飾的藝術品。

桑德蒂杰曾在收集700對涼鞋時申請健力士世界紀錄認證，惟對方要求他收集滿1,000對後申請，此後便未重新遞交申請。此外，他希望未來能開設一間博物館，專門介紹該種涼鞋的歷史和展示部分藏品。他形容每對鞋如同一塊空白的畫布，只看他如何配搭或運用。