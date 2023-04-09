圍爐煮茶 傳承非遺文化

農夫堅守訣竅 年輕一代掀熱潮 中國傳統製茶技藝及其相關習俗獲列入人類非物質文化遺產代表作名錄，內地早前掀起一股「圍爐煮茶」的熱潮，反映茶藝與民眾生活息息相關，愈發備受關注。大別山區河南信陽車雲山的信陽毛尖最近迎來開採季，茶農們自發到該處舉行祭茶儀式，以此祈願風調雨順及茶葉豐收，年逾五旬的伍德軍便是其中一名茶農，他多年堅持參加儀式，只為能恪守傳統文化。

新一代守茶人直播推銷 伍德軍從小聽着當地的製茶師守茶、種茶、採茶和炒茶故事長大，長大後亦成為一名堅持傳統製茶技藝的「守茶人」，他稱堅持手工製茶旨在傳承信陽毛尖茶文化。他與妻子已在車雲山的茶園中堅守超過30年，傳授無數人學習傳統炒茶技法，希望能讓後人接續傳承。兩人的女兒在薰陶下也成為了新一代守茶人，更融合現今科技，通過電商及直播帶貨等方式傳承茶文化，把信陽毛尖銷往全國各地。

學校指導新中式茶調飲 除了年長一輩的茶農堅守和宣揚傳統茶藝文化外，年輕人亦逐漸受到吸引而學習茶藝及茶道。安徽省黃山市德茗舍茶藝職業培訓學校為此將傳統茶品結合年輕人喜愛的風味，如酒釀、果汁及奶蓋等，指導學生們製作「新中式茶調飲」，讓更多青少年能感受茶文化魅力。該校創始人兼非遺項目徽州茶道代表性傳承人汪蓀表示，這並非摒棄傳統茶藝，而是在傳統製作工藝的基礎上，以新穎方式推廣茶文化。她又指學生們可通過學習茶藝靜下心來，有利於緩解焦慮和緊張的學習氛圍。

14歲的朱嘉誠已在該校學習茶藝近3年，每逢周末及節假日都會到學校接受培訓，形容每次學成一款中式茶調飲就充滿成就感。他稱會在空餘時間分享自己學到的知識予同學們，希望能為傳承及發揚茶藝文化盡一分力。本報綜合報道