特朗普倘再掌白宮 擬剿墨國毒梟

【本報綜合報道】美國《滾石雜誌》上周五報道，前總統特朗普一直向政策顧問詢問多個軍事選項，計劃明年一旦再次成功入主白宮，便出兵打擊墨西哥毒梟，以回應毒品芬太尼導致大量美國人死亡。報道指，特朗普抱怨在其總統任期內錯失太多機會。

消息人士稱，副手向特朗普簡介數種選項，包括單方面軍事打擊及在墨西哥部署軍隊。特朗普曾聽取智庫美國復興中心（Center for renewal America，暫譯）去年10月公布的白皮書簡報，文件概述特朗普向墨西哥毒梟正式宣戰的可能程序與理由。為了承認墨西哥主權國家的地位，文件呼籲美國展開特定軍事行動消滅毒梟，並爭取墨西哥參與聯合行動，打擊毒梟附屬派系及支持者。

文件警告，美國採取必要行動保護邊境及人民，不能讓墨西哥相信可有權阻止。美國目標是盡快動用全部軍事力量粉碎毒梟，意味將超出特種部隊的角色，動用到海軍陸戰隊、陸軍、海軍、空軍和海岸防衞隊。前司法部長巴爾及多名共和黨參眾議員，均主張出兵打擊墨西哥毒梟。