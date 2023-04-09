Tesla涉私傳車內片段 美車主發起集體訴訟

原告人為Tesla Model Y車主。

【本報綜合報道】美國加州一名男子上周五發起集體訴訟，入稟控告電動車生產商Tesla侵犯客戶私隱。有報道指，Tesla員工曾在2019至22年間，私下傳閱電動車內置鏡頭拍下的片段及照片。

指侵權兼羞辱偷拍對象 原告人Tesla Model Y車主、三藩市居民亨利·葉（Henry Yeh，音譯）以本人、相同處境人士及大眾名義，包括代表過去4年內擁有或租用過Tesla電動車的人士提告。

他指控Tesla員工取用相關圖像和影片作無品味和侵權娛樂，並羞辱那些偷拍對象。訴訟要求法院禁止Tesla從事不當行為，包括侵犯客戶和他人私隱，並向Tesla追討實際和懲罰損害賠償。

亨利‧葉的代表律師菲茨杰拉德（Jack Fitzgerald）稱，亨利‧葉對Tesla鏡頭可能用來侵犯其家人私隱感到憤怒，強調私隱受加州憲法嚴格保護。他認為Tesla需對其侵權行為，以及向車主歪曲其寬鬆私隱保障措施負責，Tesla暫未評論事件。