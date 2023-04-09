美再洩國安機密 內容涉烏克蘭中國

官員形容五眼聯盟噩夢 美國《紐約時報》報道，社交網前日流傳新一批美國國家安全機密文件，涉及烏克蘭、中東和中國，流出文件數量可能超過100份。有美國高級情報官員形容，洩密事件是五眼聯盟的噩夢。美國司法部已展開調查，並與國防部溝通。

繼多份美國及北約強化烏克蘭軍隊的秘密文件，在Twitter及Telegram流傳後，Twitter等網站出現新一批外洩文件，有安全分析師指當中包括中國、印太戰區、中東及恐怖主義的敏感資料簡報，形容情況是冰山一角。匿名論壇4chan更出現一張烏克蘭東部巴赫木特的戰況地圖。有美國國家安全機構官員承認，正急於尋找洩密源頭，憂慮機密源源不斷流出。

美查黑手 烏質疑俄策略 美國國防部正調查軍援烏克蘭機密文件外洩一事，其中一份日期為2月23日，印有機密及不得與外國分享的字樣。有美國官員認為，文件不可能由烏克蘭官員外洩，因為他們不能接觸有美國國防部參謀部印記的具體計劃。另一名官員表示，要找出文件如何洩露，首先要確定哪些官員可以接觸文件。有烏克蘭官員質疑事件是俄羅斯策略，企圖影響烏克蘭反攻。俄羅斯軍事博主認為不能相信文件，可能是西方擾敵之計。

俄烏戰事持續，美國國務卿布林肯上周五表示，烏克蘭可能在未來數周發起反攻。他指出，烏克蘭友邦及夥伴國家在俄烏戰爭中有兩個目標，第一個是協助基輔奪回領土；第二個目標是支持烏克蘭建立中長期威懾俄羅斯能力，令基輔能夠防禦未來任何攻擊。但他強調，任何行動開始決定，包括可能收復克里米亞，最終必須由烏克蘭定奪。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指，俄軍密切關注布林肯的聲明，並在制訂作戰計劃時加以考慮。對於美國及北約強化烏軍的機密文件外洩，佩斯科夫指毫不懷疑美國及北約直接或間接捲入烏克蘭衝突，且參與程度逐步增加。本報綜合報道