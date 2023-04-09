日機構推測美俄倘核戰 逾37.5萬人亡

報告是2021年起，由RECNA與美國及南韓機構的共同研究一部分。報告以軍事專家意見為基礎上，估算選擇動用核武的目標。假設俄羅斯使用5枚核武，攻擊日本長崎縣的美國海軍佐世保基地，以及日本海上航行的船艦，美國則向遠東的俄羅斯海軍基地使用3枚核武還擊。估算結果稱，數月之後會有29萬人死亡，相當於對象地區36%人口，因癌症等在後期死亡人數最多8.5萬人。