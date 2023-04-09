日機構推測美俄倘核戰 逾37.5萬人亡
【本報綜合報道】日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）發表報告指，倘美國及俄羅斯在東北亞爆發核戰，日本九州及俄羅斯遠東地區將有8次核爆，死亡人數高達37.5萬人。
報告是2021年起，由RECNA與美國及南韓機構的共同研究一部分。報告以軍事專家意見為基礎上，估算選擇動用核武的目標。假設俄羅斯使用5枚核武，攻擊日本長崎縣的美國海軍佐世保基地，以及日本海上航行的船艦，美國則向遠東的俄羅斯海軍基地使用3枚核武還擊。估算結果稱，數月之後會有29萬人死亡，相當於對象地區36%人口，因癌症等在後期死亡人數最多8.5萬人。
朝倘遇襲 422萬人死
RECNA指出，俄烏戰爭令俄羅斯發動先發制人核武攻擊，變得更具現實性。RECNA副主任鈴木達治郎上周五表示，希望讓各國領導人理解核武的非人道性。
另一方面，RECNA還估算恐怖分子在日本東京新橋，使用通過走私等獲得的核武，造成多達238萬人死亡。如果美國先發制人攻擊北韓核設施，死亡人數最多為422萬人。
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