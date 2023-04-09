朝第2度試爆核魚雷 美升級F16回韓震懾

北韓昨日宣布，國防科學研究所再次成功在水下試爆核魚雷。平壤宣稱測試全面驗證潛水戰略武器系統可靠，並具備致命打擊能力。與此同時，駐韓美軍首架升級F16戰機，於上周二飛返南韓群山空軍基地，回歸第8戰機聯隊建制，震懾平壤。

朝中社報道，潛水戰略武器系統測試於上周二至上周五舉行。核無人潛水攻擊海嘯2號於上周二下午，在咸鏡南道金野郡加津港投入試驗，航行距離設定為1,000公里。

海嘯2號潛航71小時 海嘯2號沿着橢圓及8字形軌道潛航71小時6分，於上周五到達咸鏡南道端川市龍台港近海，成功引爆試驗用戰鬥部。報道指，潛水戰略武器系統在遏制敵軍不斷進化的各種軍事行動，消除威脅並捍衞國家安全方面必不可少，將成為朝軍具有優勢的軍事資源。

北韓對上一次測試核魚雷是上月24日，今次測試的潛航時間較上一次增加11小時54分，因此可能測試性能升級的核魚雷。南韓研究機構國防安全論壇事務局長申鍾宇（音譯）分析指出，從潛航時間延長來看，海嘯2號可能由箭矢1巡航導彈改良及增大尺寸而製成。

美國空軍上周五表示，第7航空隊首架完成史上最大型升級計劃第一階段工程的F16戰機，已飛返南韓群山空軍基地，回歸第8戰機聯隊建制。聲明指，隨着其他F16陸續升級，將提高美國空軍維護自由開放印太地區和朝鮮半島穩定的能力。

美軍稱能加強護韓 透過PoBIT計劃，F16換裝APG83可伸縮敏捷波速雷達，改善電子戰能力、升級通訊套件及更新任務電腦等，令F16的能力更加接近第5代戰機。經過7周維護之後，機尾編號WP 021的F16重回第8戰機聯隊。它由副聯隊長考德威爾（John Caldwell）上校駕駛，展開首次作戰飛行。

考德威爾指，F16升級後能在威懾任務中發揮作用。他認為，駐韓美軍殺傷力及生存能力愈強，便愈有可能阻止北韓侵略。如果威懾失敗，升級的F16亦能大幅提高美軍保衞南韓能力，必要時參與對北韓作戰任務。

另外，中國駐北韓大使王亞軍向北韓勞動黨中央委員會國際部長金成男，轉達中方領導人對北韓領袖金正恩的口信。口信指，中方領導人高度重視中朝兩黨兩國關係，願同金正恩一道在新的形勢下加強對中朝關係的戰略引導，推動兩國社會主義事業的發展，促進地區的和平與穩定、發展與繁榮。本報綜合報道

核魚雷激起水花。 金正恩 美軍首架升級F16戰機飛返南韓群山空軍基地。