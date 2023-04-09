拋子女落樓案 父翻供指意外 女友稱思緒亂所害

重慶市2020年一對年幼姊弟於家中墮樓身亡，經查發現是生父張波及其女友葉誠塵策劃的謀殺案。案件於前年12月一審，重慶市第五中級人民法院裁定張、葉二人故意殺人罪成，判處死刑。兩人其後上訴，案件上周四於重慶市高級人民法院二審開庭，歷時13小時結束，法庭晚上10時30分宣布休庭，將擇期宣判。庭上兩人均推翻之前所作證供，張改口指孩子墮樓是意外，葉則指自己患有精神疾病。

男方稱警逼認謀殺 官質疑 內媒上周五引述有份旁聽的人稱，張波當日庭上否認將兩名子女拋下樓，改稱孩子是意外墮樓，其辯護律師也提供了一些相關證據。另張的辯護律師表示，其當事人前幾次訊問都未作有罪供述，後因警方逼供誘供才作供。對於張的辯解，檢察官當庭反問張「既然你沒有殺害孩子，那你為甚麼要刪除聊天紀錄逃避偵查，為甚麼要給陳美霖（張的前妻）寫信懺悔並希望求得原諒」，張對此啞口無言。在最後陳述階段，張再向死去的孩子表示懺悔，又向前妻及其父母表示歉意，提議用孩子的名義設立基金，但遭前妻及其母親當場拒絕。

至於另一被告葉誠塵的翻供重點，主要針對警方恢復的她與張的微信聊天紀錄。據指，公安機關於案發後從葉的手機中恢復與張微信聊天紀錄17,557條，證實葉以自己和家人不能接受張有小孩為由，多次催促張殺死兩名子女。但葉當日在庭上表示，那些微信聊天紀錄是衝動下的商討，並沒想去實施。其辯護律師也指出，這些聊天紀錄是她精神混亂的情況下所發。但公訴機關出示一審階段對葉的精神病鑑定報告，否認其辯稱有精神病之說。另葉一方又質疑警方取證程序存在問題，但也當庭遭公訴機關出示證據反駁。本報綜合報道