山東多地人工降雨 緩解旱情

【本報綜合報道】內媒上周五報道，山東省濟南市及臨沂市等地近日實施人工降雨，土壤墒情獲得改善，旱情亦有所緩解。其中，位於濟南市歷下區、被譽為「天下第一泉」的趵突泉地下水位在3天內增加6厘米，前日更達至28.74米，保持「趵突騰空」的盛景。

濟南市人工影響天氣中心自上周一起，在全市範圍內實施16次人工增雨作業，發射至少196枚增雨火箭彈、30發增雨高炮彈及燃燒54根地面增雨煙條，讓當地上周二至上周四持續享受甘霖。報道指，趵突泉水位紀錄顯示，水位自去年7月7日達到28.57米，至今持續高位運行，已連續275天出現「趵突騰空」，即泉水覆蓋住涼亭下的支柱，涼亭看上去猶如騰空般，此景象只有在趵突泉地下水位超過28.5米才會出現。

解決農作物受災情況 山東省水利廳表示，該省今年1月至3月降水持續偏少，局部地區農作物出現輕度乾旱，水旱災害防禦處相關負責人表示，今次人工降雨有利於改善土壤墒情，目前農作物輕度乾旱情況已基本解除。