新冠病毒 料非動物傳人

中疾控專家發表報告 分析DNA溯源 中國疾控中心專家日前在國際學術期刊《自然》發表新冠溯源研究報告，國家疾控局副局長、中國疾控中心主任沈洪兵和有關專家昨日開記招，強調中方已及時公開發布所有掌握的新冠溯源數據，湖北省武漢華南海鮮市場發現新冠病毒的環境樣本與當時人類感染病例的測序高度同源，病毒樣本宿主主要是人類，並沒有發現外界近日討論為疫源的貉，而市場內動物傳人的說法缺乏科學根據。專家們重申，不應將溯源問題政治化，希望世界衞生組織能把全球溯源工作組織起來，獲得一個讓大家信服的答案。

數據顯示 病毒源於早期病人 沈洪兵、北京化工大學生命學院院長兼教授童貽剛、中國疾控中心研究員周蕾出席記者會，沈洪兵指中方在疫情爆發以來一直持續推進溯源研究工作，始終保持科學態度，積極與世界衞生組織溝通合作，主動邀請世衞選派國際專家組兩次來華合作開展溯源聯合研究，在武漢完成第一階段聯合溯源研究，沒有隱瞞任何病例、樣本及檢測和分析結果，已向國際社會分享掌握的數據。

童貽剛指，最近有新實驗數據提出貉是源頭，但現時遠遠沒有足夠證據證明。中方從環境找到的病毒序列實際是與當時的病人序列幾乎相同，意味環境病毒樣本很可能來自人類，不是動物，而當時很多無病毒的環境樣本一樣有貉的序列。他補充，華南海鮮市場早期研究數據的DNA條碼分析結果發現，環境樣本宿主訊息中最多是人類，人的基因豐度最高，意味病毒很可能是來源於早期病人。

市場關閉前有豬、牛、雞、鴨等多個物種，當前數據顯示市場並不存在病毒感染動物的迹象，實驗結果不支持市場的動物是新冠病毒動物源頭說法。另外，環境樣本的採集時間是2020年1月，比早期病例出現時間遲，即使市場存在動物受感染情況，也可能是受人類傳染動物，而不是動物傳人。

人畜共患病 絕非來自實驗室 針對新冠病毒的起源，周蕾稱在第一階段聯合研究過程已有結論，分別是「人畜共患病直接溢出」是可能到比較可能，「通過中間宿主引入」是比較可能到非常可能，「通過冷鏈的引入」是可能，「通過實驗室引入」是極不可能。本報綜合報道