柯文哲訪美撐「台灣自主 兩岸和平」

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席柯文哲昨日傍晚啟程出訪美國，展開20天外訪行程。他強調現在兩岸政策定調口號是「台灣自主、兩岸和平」，目前國際上陸美對抗，台灣藍綠僵局，作為台灣第三勢力，總要走出一條活路，也希望透過努力，給台灣撐出最大生存空間。

將赴華盛頓多個智庫演講 柯文哲、台北市前副市長黃珊珊、柯文哲辦公室發言人陳智菡、新北市議員陳世軒將出訪美國，地點包括紐約、波士頓、華盛頓、休斯敦。柯文哲會於美東時間上周六晚8時左右抵達紐約，前往大都會球場導覽與觀賽、與僑胞見面、拜會中華公所、哥倫比亞大學座談，周四前往波士頓，參訪醫學中心、波士頓大學學生座談。至本月16日前往美國首都華盛頓，拜會國際企業、美台商會等，並到多個智庫演講，本月21日前往休斯敦，參與僑宴、企業拜會等，本月27日搭乘飛機回台，料翌日抵埗。

對於在美國會如何闡述兩岸論述，柯文哲指出「強國等距」造成太多誤會，他已經要求民眾黨不再使用「九六共識」，現在兩岸政策定調口號是「台灣自主、兩岸和平」，對內則是「聯合政府，團結台灣」。